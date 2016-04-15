55% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС, 15% - в Таможенный союз - опрос

При этом 15% хотят, чтобы Украина присоединилась к Таможенному союзу. Еще столько же затруднились с ответом.

Стоит отметить, что за последний год доля сторонников европейского вектора экономического развития Украины уменьшилась на 2% - в ноябре 2015 года сторонников вступления в ЕС было 57%.

Как свидетельствует опрос, больше всего сторонников вступления в ЕС в западной и центральной частях Украины - 82% и 62% соответственно.

На Востоке сторонников ЕС и Таможенного союза оказалось почти поровну - 31% и 30%. На Юге 40% опрошенных - за вступление в ЕС и 25% - за вступление в Таможенный союз.

Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 18 февраля по 04 марта 2016 г. Метод опроса – личное интервью у респондента на дому.

Всего было опрошено 2,400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, которые имеют право голосовать. Допустимая погрешность не превышает 2.0%.