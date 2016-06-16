В НФ обвинили "Батьківщину" и Оппоблок в провале решения о конфискации награбленных средств Януковича

Об этом отмечают во фракции "Народный фронт".

В партии напомнили, что Верховная Рада не смогла включить законопроект № 4811 о гражданской конфискации активов Януковича в повестку дня сессии. "За" проголосовали всего 169 народных избранников, несмотря на то, что законопроект был написан с учетом предложений и замечаний европейских партнеров. В том числе в полном составе не голосовали Оппозиционный блок, "Батькивщина", всего два голоса дала "Самопомощь".

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"Я обращаюсь ко всем нормальным людям. Мы слышали много лжи о каком-то рейдерстве, о каком-то имуществе. Закон распространяется исключительно на арестованные средства Януковича и его окружения. Я обращаюсь ко всем борцам с оффшорами, эти средства находятся на счетах офшорных компаний, в Ощадном банке - 1,5 млрд долларов", - прокомментировал результаты голосования председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель "Народного фронта" Сергей Пашинский.

"Верните эти средства или скажите, что вы лично мотивированы, чтобы Янукович вернул эти средства себе, а вы получили комиссию", - обратился к критикам законопроекта народный депутат.

"Я уверен, что Янукович не получит эти средства, и все-таки здоровые силы победят. Хватит врать, лучше расскажите о мотивах своей лжи", - добавил он.

В свою очередь народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол с трибуны Верховной Рады рассказала историю погибшего бойца АТО, своего мужа Николая Березового. Чтобы побудить коллег проголосовать за закон о спецконфискации, она вышла на трибуну с картиной-портретом сына бойца.

Парламентарий рассказала, что Березовый погиб во время наступления на Иловайск из-за "болезненных амбиций командира" и технику – БТР и пулемет – которые вышли из строя.

Чорновол подчеркнула, что возвращение награбленных режимом Януковича средств могло бы хватить, чтобы должным образом поддержать Вооруженные Силы и предотвратить то, чтобы другие дети росли без родителей.

Но депутаты так и не смогли включить законопроект в повестку дня.