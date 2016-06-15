"РФ творчески относится к происходящему": в России заявили, что первыми не будут ставить вопрос об отмене санкций Запада

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал сегодня в ходе выступления в Госдуме.

"Мы никогда не поднимаем тему санкций первыми. Они сами говорят, что как только украинский кризис разрешится, то сразу у нас все нормализуется, уговаривают себя, что нужно возвращать Россию в "восьмерку". Мы никаких инициатив по этому поводу не предпринимаем и не будем предпринимать. Мы уже слышали много раз, что "бизнеса как обычно" не будет. И это, прежде всего, наша позиция. Мы больше не будем ждать, пока нас куда-то пригласят. Мы будем реализовывать свои внешнеполитические задачи в сотрудничестве с теми, кто готов с нами работать на основе полного равноправия и взаимной выгоды", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия "творчески относится" к происходящему.

"Мы не бегаем и не пытаемся уговаривать наших европейских и американских партнеров снимать с нас санкции. Я имею в виду санкции, которые носят экономический, секторальный характер, финансовые санкции. Мы убеждены, что это недостойно Российской федерации. Те, кто эти санкции вводил, пускай сами решают, как быть с созданным ими "тупиком" в отношениях", - считает он.

По словам Лаврова, в РФ слышат от "европейских коллег постоянные заклинания, что санкции будут сняты, как только будут выполнены Минские соглашения, причем они исходят из того, что одна Россия должна их исполнять".

"Это было придумано нашими европейскими коллегами в стремлении найти хоть какой-то компромисс между теми, кто вообще выступал против дальнейших санкций, и теми, кто настаивал на том, чтобы санкции никогда не снимать и даже после урегулирования украинского кризиса оставить их в связи с тем, что Россия "плохо себя ведет на международной арене". Я не шучу, это была цитата из дискуссии, которая проходит внутри ЕС. Понимаете, они сами себя сейчас уговаривают", - сказал Лавров.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам "ДНР" и "ЛНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.

Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий РФ, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии Россией украинского Крыма.

7 августа 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, - США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил о подписании указа о продлении на год ответных мер на санкции Запада. Запрет на ввоз таких продуктов действует до 5 августа 2016 года. Также Путин подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго.

29 июля прошлого года сайт Евросоюза сообщил, что Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина поддержали продленные экономические санкции ЕС против РФ.

13 августа Россия расширила продовольственное эмбарго на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и "на особых условиях" - на Украину, которые вступили в силу 1 января 2016 года.