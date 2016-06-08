Три четверти россиян считают, что РФ должна продолжать свою политику несмотря на санкции - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в результатах опроса российской негосударственной исследовательской организации «Левада-Центр», проведенного 27-30 мая 2016 года.

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Так, отвечая на вопрос, как должна действовать Россия в ответ на санкции стран Запада, 75% ответили «продолжать свою политику, невзирая на санкции», 17% - «искать компромисс, идти на уступки, чтобы уйти из-под санкций», 8% затруднились с ответом.

Согласно опросу - это самый высокий уровень поддержки политики российского государства за последние два года.

В тоже время, 47% опрошенных положительно относятся к идее снять запрет на поставки продуктов питания из стран Евросоюза, 40% - отрицательно, 13% затруднились с ответом.

Кроме того, 71% считают, что Евросоюз продлит летом санкции против России, 15% придерживаются противоположенного мнения, 14% не определись с ответом.

Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Отмечается, что статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 4,1% для показателей порядка 50%.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.

Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий РФ, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии Россией украинского Крыма.

7 августа 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, - США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил о подписании указа о продлении на год ответных мер на санкции Запада. Запрет на ввоз таких продуктов действует до 5 августа 2016 года. Также Путин подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго.

29 июля прошлого года сайт Евросоюза сообщил, что Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина поддержали продленные экономические санкции ЕС против РФ.

13 августа РФ расширила продовольственное эмбарго на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и «на особых условиях» - на Украину, которые вступили в силу 1 января 2016 года.