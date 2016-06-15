Докладчик по визовой либерализации для Украины: ЕС никогда не будет вставлять вам палки в колеса с безвизовым режимом

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявляет Мария Габриэл, докладчик по визовой либерализации для Украины и член Комитета Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел.

Впрочем, будут ли украинцы уже в сентябре ездить с «шенгеном» без виз, евродепутат подтверждать колеблется.

"Когда речь идет о визовой либерализации, то сразу подчеркиваю: речь идет о гражданах, о самым конкретным сигнал. То есть, Украина – это партнер Евросоюза, мы взяли на себя обязательства, среди которых есть конкретный результат, а именно: отмене виз. Теперь начинается работа, и впервые мы выслушали представителя Еврокомиссии, который нас проинформировал насчет того, как продвигается дело", - сказала она.

По ее словам, комиссия ЕС подтвердила, что все критерии Украиной были выполнены.

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"Теперь мы в нашей компетентной Комиссии из гражданских свобод, правосудия и внутренних дел тщательно проанализируем это досье. Имеется в виду, мы проводим обсуждение, ведь вопрос виз может пугать, вызывать разные реакции... Для меня как докладчика важно убедиться, что все требования соблюдены, безопасность и дела, связанные с миграцией, и все необходимые реформы сделаны. Ведь здесь речь идет также о безопасности нашего партнерства", - добавила она.

Мария Габриэл также рассказала подробности процедуры относительно предоставления безвизового режима.

"Итак, процедура такова: как докладчик я готовлю отчет, дальше будет его обсуждение, внесение изменений, поправок. Затем, после окончательного голосования, начинается так называемый «трилог» (согласование окончательного документа Еврокомиссией, Европарламентом и Советом ЕС – УНИАН), который является последней фазой. Теперь мы вовлечены в процесс, который я уже теперь, забегая вперед, расцениваю как положительный. Ведь то, что мы уже достигли этой стадии, свидетельствует, что украинцы приложили усилий, эти усилия ценят, что была констатация реального прогресса. Поэтому сейчас рассмотрим это досье, найдем ответы на вопросы, чтобы они не возникали, и чтобы не было недоразумений. И пусть наш сигнал будет мощным и объединенным", - рассказала докладчик.

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"Думаю, что украинская власть хорошо работает, дает хороший сигнал, говоря своим гражданам: «если мы будем выполнять наши обязательства, то очевидно, что такие (к осени - УНИАН) сроки становятся все более оправданными. Евросоюз никогда не будет вставлять палки в колеса", - отметила Габриэл.