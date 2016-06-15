ВР сегодня планирует ратифицировать соглашения с рядом стран о воздушном сообщении (прямая трансляция)
10:03, 15 июня 2016Политика
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Верховная Рада сегодня планирует ратифицировать соглашения с рядом стран о воздушном сообщении.
Рада рассмотрит соглашения с Кипром и Грецией о воздушном сообщении / twitter.com/chesno_2012
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, это соглашения с правительствами Кипра и Греции о воздушном сообщении, а также с Польшей - о воздушных перевозках. Кроме того, будет рассмотрено соглашение с Венгрией о международных комбинированных перевозках.
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Предусмотрено и рассмотрение ряда вопросов местного самоуправления, в частности, относительно формирования и утверждения структуры, а также штатов органов местного самоуправления.
Кроме того, депутаты сегодня рассмотрят проект постановления о создании Временной специальной комиссии ВР по вопросам стабилизации социально-экономической ситуации в Донецкой и Луганской областях.
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