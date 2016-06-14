Адвокат объяснил, почему Путин освободил Солошенко и Афанасьева
Российский адвокат Николай Полозов считает, что президент России Владимир Путин, помиловав украинских политзаключенных Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева, принял соответсвующее решение не из-за гуманности.
Об этом адвокат сообщил на своей странице в Facebook.
"Надо понимать, что Путин освободил тяжело больных Солошенко и Афанасьева не из соображений гуманности, а чтобы они случайно не умерли в российской тюрьме, со всеми политическими издержками в этом случае", - написал Полозов.
Читайте такжеСамолет с Солошенко и Афанасьевым приземлился в аэропорту "Борисполь", их сразу повезли в больницу
"Путин и соображения гуманности - вещи несовместимые в принципе", - отметил адвокат.
Как сообщал УНИАН, Путин сегодня подписал указы о помиловании незаконно осужденных в РФ Афанасьева и Солошенко.
Самолет Министерства обороны Украины с освобожденными украинскими политзаключенными Юрием Солошенко и Геннадием Афанасьевым на борту приземлился в аэропорту “Борисполь”, после чего обоих украинцев в сопровождении кортежа вывезли в больницу.
Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что Афанасьева и Солошенко обменяли на двух граждан России, которые имеют отношение к «одесским событиям».