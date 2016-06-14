Адвокат объяснил, почему Путин освободил Солошенко и Афанасьева

Об этом адвокат сообщил на своей странице в Facebook.

"Надо понимать, что Путин освободил тяжело больных Солошенко и Афанасьева не из соображений гуманности, а чтобы они случайно не умерли в российской тюрьме, со всеми политическими издержками в этом случае", - написал Полозов.

Читайте такжеСамолет с Солошенко и Афанасьевым приземлился в аэропорту "Борисполь", их сразу повезли в больницу

"Путин и соображения гуманности - вещи несовместимые в принципе", - отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, Путин сегодня подписал указы о помиловании незаконно осужденных в РФ Афанасьева и Солошенко.

Самолет Министерства обороны Украины с освобожденными украинскими политзаключенными Юрием Солошенко и Геннадием Афанасьевым на борту приземлился в аэропорту “Борисполь”, после чего обоих украинцев в сопровождении кортежа вывезли в больницу.

Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что Афанасьева и Солошенко обменяли на двух граждан России, которые имеют отношение к «одесским событиям».