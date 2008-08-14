Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи мэра Алушты Владимира ЩЕРБИНУ.

Об этом по телефону корреспонденту УНИАН сообщил один из советников алуштинского градоначальника.

«Я подтверждаю эту информацию», - сказал собеседник. При этом он не смог уточнить, на каком основании принято данное решение, сославшись на то, что пока не располагает данной информацией.

Советник также сообщил, что В.ЩЕРБИНА пока находится в Киеве.

По некоторым сведениям, мэр Алушты освобожден из-под стражи, поскольку суд не нашел оснований для продолжения его содержания в следственном изоляторе. Также сообщается, что из-под стражи освобожден и заместитель В.ЩЕРБИНЫ Вадим ПОПОВ.

В Печерском райсуде давать комментарии УНИАН отказались, сославшись на то, что по телефону этого не делают.

Как сообщал УНИАН, 13 июня В.ЩЕРБИНА и В.ПОПОВ были задержаны в Алуште в ходе совместной операции сотрудников Генеральной прокуратуры и МВД. Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что чиновников обвиняют в совершении должностных преступлений - получении взяток.

16 июня Печерский райсуд избрал алуштинскому мэру и его заместителю меру пресечения – содержание под стражей.