Сегодня Рада рассмотрит реструктуризацию долгов бизнеса перед банками (прямая трансляция)

В частности, согласно повестке дня заседания ВР, сегодня парламент рассмотрит в первом чтении законопроект №4680 о внесении изменений в статью 13 закона "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме".

Кроме того, во втором чтении планируется рассмотреть проект закона №3555 "О финансовой реструктуризации", который предусматривает реструктуризацию долгов бизнеса перед банками и должно позволить выполнить обязательства Украины перед МВФ.

Также во втором чтении будет рассматриваться законопроект №2280а о внесении изменений в закон "О высшем образовании" относительно Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Кроме того, депутатам предлагается для повторного рассмотрения с предложениями президента (регистрационный номер 2090а) закон о внесении изменений в закон "О государственном оборонном заказе".

Также планируется вынести на обсуждение законопроект, которым вносятся изменения в некоторые законодательные акты по вопросам очищения власти.