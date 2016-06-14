Сегодня Рада рассмотрит реструктуризацию долгов бизнеса перед банками (прямая трансляция)
Среди законопроектов, которые во вторник должна рассмотреть Верховная Рада, есть проект закона о реструктуризации долгов бизнеса перед банками (во втором чтении).
В частности, согласно повестке дня заседания ВР, сегодня парламент рассмотрит в первом чтении законопроект №4680 о внесении изменений в статью 13 закона "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме".
Кроме того, во втором чтении планируется рассмотреть проект закона №3555 "О финансовой реструктуризации", который предусматривает реструктуризацию долгов бизнеса перед банками и должно позволить выполнить обязательства Украины перед МВФ.
Также во втором чтении будет рассматриваться законопроект №2280а о внесении изменений в закон "О высшем образовании" относительно Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.
Кроме того, депутатам предлагается для повторного рассмотрения с предложениями президента (регистрационный номер 2090а) закон о внесении изменений в закон "О государственном оборонном заказе".
Также планируется вынести на обсуждение законопроект, которым вносятся изменения в некоторые законодательные акты по вопросам очищения власти.