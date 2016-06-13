Политики в вызове Магеры на допрос нет, также вызваны Охендовский и Усенко-Черная – Холодницкий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Холодницкий сказал сегодня в комментарии журналистам.

По его словам, Магера вызван в качестве свидетеля по делу так называемых “амбарных книг” Партии регионов.

“Прошу не политизировать, не рассказывать о какой-то там политическом подтексте по поводу выборов на Донбассе. Есть производство, которое должно быть расследовано, и Антикоррупционное бюро и Антикоррупционная прокуратура просто выполняют свою работу. Будут вызываться люди и фигуранты тех “амбарных книг” и другие. Будут вызываться все, кто, по мнению следствия, должен быть допрошен”, - сказал Холодницкий.

Также он добавил, что в НАБУ вызваны на допрос глава ЦИК Михаил Охендовский и его заместитель Жанна Усенко-Черная.

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“Следствие продолжается. Я думаю, что будут и подозрения кому-то вручены. На все свое время”, - подытожил антикоррупционный прокурор.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 июня, Магера не исключил, что его вызов в НАБУ может быть связан с давлением на членов ЦИК с целью провести выборы на Донбассе в нынешних условиях.

Также Магера предположил, что, возможно, его допрос связан с так называемыми “амбарными книгами” Партии регионов.

30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряда бывших и нынешних высокопоставленных должностных лиц на сумму почти 2 млрд долларов.