Лишенный мандата депутат Госдумы РФ рассказал, чем планирует заниматься в Украине

Приоритетом для него, по его же словам, является Украина, где он продолжит ту деятельность, которой занимался в РФ, передает Гордон.

Пономарев поделился своими дальнейшими планами на будущее.

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"Украина для меня приоритет. Тут я буду заниматься тем, что делал в России. Это привлечение иностранных инвестиций и помощь в разработке законодательных норм и правил, направленных на создание рабочих мест, повышение конкурентности экономики и улучшение деловой среды. Постараюсь сделать все, что могу", – подчеркнул он.

Напомним, 10 июня Госдума РФ лишила мандата депутата Илью Пономарева, единственного в российском парламенте проголосовавшего против аннексии Крыма.

Президент РФ Владимир Путин 4 мая подписал закон, предусматривающий досрочное прекращение полномочий депутатов "за неисполнение своих обязанностей". Согласно документу, полномочия депутата Госдумы могут быть досрочно прекращены решением палаты - по инициативе фракции или комитета, в котором он состоит, в случае неисполнения обязанностей в течение 30 и более календарных дней.

Ранее Госдума РФ по запросу Генпрокуратуры лишила Пономарева неприкосновенности.