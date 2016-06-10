Единственного депутата Госдумы РФ, голосовавшего против аннексии Крыма, лишили мандата

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за соответствующее постановление проголосовали 413 российских депутатов, трое были против.

Депутат от "Справедливой России" Дмитрий Гудков призвал российских депутатов остановить рассмотрение этого вопроса, поскольку в зале присутствуют менее 180 депутатов из 450-ти.

Он подчеркнул, что у него есть доверенность от Пономарева и таким образом он принимает участие в работе парламенте.

"Доверенность есть у меня - она мне была давно выдана. Карточка Ильи Пономарева здесь, она участвует в голосовании, либо давайте пересчитаем, сколько здесь депутатов, давайте посмотрим, у кого какие доверенности", - сказал Гудков.

По его словам, обсуждение вопроса о лишении мандата за прогулы, когда в зале менее 180 депутатов из 450-ти, похоже на фарс.

Помощник Пономарева Владислав Рогимов назвал такое решение оскорблением российского избирателя.

"Не депутаты, а народ, избиратели должны решать, нужен им такой депутат или нет. Депутат - это народный избранник, а на деле выходит, что народ в России просто стадо, которыми управляют кукловоды", - сказал Рогимов.

Он подчеркнул, что Пономарев во время своей депутатской деятельности открыто высказывал свою позицию и по аннексии Крыма, и о войне против Украины.

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"Именно за это его лишили мандата, хотя против войны с Украиной выступает значительная часть нашего общества. Нравится это кому или нет, но его поддерживают, причем в том числе и другие депутаты, но они боятся репрессий в свой адрес", - сказал Рогимов.

По его мнению, россиян после сегодняшнего решения можно поздравить с началом нового 37-го года, когда Конституция РФ ничего не стоит.

Лишить Пономарева мандата потребовала фракция "Справедливая Россия", поскольку он длительное время не появляется в Госдуме, не ведет работу с избирателями в регионах и потерял связь с фракцией.

Президент РФ Владимир Путин 4 мая подписал закон, предусматривающий досрочное прекращение полномочий депутатов "за неисполнение своих обязанностей". Согласно документу, полномочия депутата Госдумы могут быть досрочно прекращены решением палаты - по инициативе фракции или комитета, в котором он состоит, в случае неисполнения обязанностей в течение 30 и более календарных дней.

Ранее Госдума РФ по запросу Генпрокуратуры лишила Пономарева неприкосновенности.

Следственный комитет РФ возбудил против него уголовное дело. По данным следствия, в 2010 году фонд "Сколково" заключил с Пономаревым договор на выполнение научно-исследовательских работ, стоимость которого составляла 750 тыс. долларов. По этому договору предусматривалось выполнение Пономаревым работ в несколько этапов с составлением соответствующих аналитических отчетов и получением рецензий международных научных организаций. Позднее, чтобы нельзя было проконтролировать ход исследований, вице-президент "Сколково" Бельтюков подписал с Пономаревым дополнительное соглашение, которое снижало стоимость договора до 450 тыс. долларов, однако фактически отменяло систему поэтапных отчетов. Таким образом, как полагает следствие, они создали условия для хищения средств "Сколково" в пользу Пономарева. Чтобы легализовать оплату суммы в 450 тыс. долларов, Бельтюков изготовил под видом научно-исследовательской работы два отчета, которые не представляли абсолютно никакой научной ценности и не соответствовали требованиям технического задания, и приобщил их к документам о расходовании денежных средств. Чтобы освоить оставшуюся сумму в 300 тыс. долларов, Бельтюков заключил с Пономаревым еще один договор, по условиям которого депутат должен был провести курс лекций и семинаров на тему "Коммерциализация новых технологий".

17 июля 2015 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Пономарева. Следствие объявило его в международный розыск. Таким образом, процедура розыска через Интерпол запущена после санкции суда на арест Пономарева. В соответствии с требованиями УПК РФ и закона о статусе депутата Госдумы и члена Совета федерации РФ, исполнение данного судебного решения не может быть начато без согласия Госдумы.

Следствие заявляет, что Пономареву может грозить до 10 лет заключения за растрату в фонде "Сколково".

20 марта 2014 года Пономарёв был единственным депутатом, который проголосовал против аннексии Крыма на внеочередном заседании Госдумы по ратификации договора о "принятии в состав Российской Федерации Республики Крым и города Севастополя".