Некоторые политики в ЕС пытаются представить Украину как источник миграционного риска - Кулеба

Об этом в эфире Громадського сообщил посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«В ЕС на заседании одного из высших органов происходит дискуссия. Ситуация крайне не однозначная не только с точки зрения интересов Украины, но и с точки зрения международной репутации и интересов Европейского союза», - сказал Кулеба.

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Он заверил, что вопрос о том, будет или не будет у Украины безвизовый режим не ставится и обсуждается.

«Европейский союз придерживается взятых на себя обязательств и мы не слышим намеков на то, что эта ситуация используется, чтобы завалить безвизовый режим для Украины», - подчеркнул посол по особым поручениям МИД.

С его слов, действительно есть группа стран, которые очень принципиально настаивают, что сначала нужно выработать этот механизм временного прекращения безвизового режима в случае роста миграционных рисков.

«Они есть эти государства, они настаивают, что их мнение должно быть учтено и соответственно идет дискуссия», - рассказал Кулеба.

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По его мнению, идея введения механизма прекращения безвизового режима родилась не из-за страха перед украинскими мигрантами, они эти обусловлены реальностью ближневосточной миграции.

«Есть в Европейском союзе некоторые политики, которые пытаются и Украину представить как источник миграционного риска, но у нас есть железные аргументы, и они очень убедительны для того, чтобы опровергать эти попытки. И эта мысль не доминирует в ЕС», - добавил Дмитрий Кулеба.