Порошенко назначил и.о. главы Службы внешней разведки
19:14, 09 июня 2016Политика
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Президент Петр Порошенко поручил временно исполнять обязанности председателя Службы внешней разведки первому заместителю главы этого ведомства Игорю Разинкову.
Порошенко назначил и.о. главы Службы внешней разведки / president.gov.ua
Об этом свидетельствует указ президента №244/2016 "О временном исполнении обязанностей председателя Службы внешней разведки Украины".
"Первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Разинкову Игорю Прокоповичу временно исполнять обязанности председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.
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Напомним, 29 апреля Порошенко уволил Виктора Гвоздя с должности председателя Службы внешней разведки Украины.
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