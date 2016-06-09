Порошенко назначил и.о. главы Службы внешней разведки

Президент Петр Порошенко поручил временно исполнять обязанности председателя Службы внешней разведки первому заместителю главы этого ведомства Игорю Разинкову.

Об этом свидетельствует указ президента №244/2016 "О временном исполнении обязанностей председателя Службы внешней разведки Украины". "Первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Разинкову Игорю Прокоповичу временно исполнять обязанности председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе. Читайте такжеГлава службы внешней разведки построил роскошный особняк под Киевом (видео)

Напомним, 29 апреля Порошенко уволил Виктора Гвоздя с должности председателя Службы внешней разведки Украины.

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