Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Гвоздя
15:54, 29 апреля 2016Политика
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Президент Петр Порошенко уволил Виктора Гвоздя с должности председателя Службы внешней разведки Украины.
Порошенко уволил Гвоздя / Фото УНИАН
Об этом говорится в указе главы государства №193 от 29 апреля.
Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2014 года в тогдашний и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Гвоздя председателем Службы внешней разведки.
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