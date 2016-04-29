Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Гвоздя

Президент Петр Порошенко уволил Виктора Гвоздя с должности председателя Службы внешней разведки Украины.

Об этом говорится в указе главы государства №193 от 29 апреля. Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2014 года в тогдашний и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Гвоздя председателем Службы внешней разведки. Читайте такжеГлава службы внешней разведки построил роскошный особняк под Киевом (видео)

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