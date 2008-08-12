Детей Саакашвили привезли в Украину

В Тбилиси из Украины вместе с руководителями государств отбыла супруга Президента Грузии Сандра СААКАШВИЛИ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

В частности, по данным пресс-службы, С.СААКАШВИЛИ вместе с детьми прибыла в Украину из Пекина. Дети остались в Крыму на отдыхе, а супруга Президента Грузии отбыла в Тбилиси вместе с главами демократических государств.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Тбилиси с рабочей поездкой отбыл Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. Вместе с ним из аэропорта Симферополя вылетели Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ, Президент Эстонии Тоомас ИЛЬВЕС, Литвы Валдас АДАМКУС и премьер-министр Латвии Ивар ГОДМАНИС.

Этот рабочий визит в Грузию ставит целью, по словам В.ЮЩЕНКО, продемонстрировать поддержку и солидарность с грузинским народом и засвидетельствовать уважение к суверенитету и целостности границ Грузии.

Также украинская сторона предложит свой план урегулирования конфликта в Грузии.