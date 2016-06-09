Луценко: ГПУ до конца года передаст в суд материалы для заочного осуждения Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал журналистам в перерыве заседания Высшего совета юстиции, членом которой он является.

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"Действительно, в планы Генпрокуратуры входит передача в суд дела о создании преступной группировки господином Януковичем еще до конца этого года", - сказал Луценко.

На вопрос, как долго следует ожидать судебного решения, Луценко ответил: "Я думаю, что дело будет слушаться достаточно долго. Оно не может ограничиться несколькими заседаниями, там достаточно серьезные обвинения и много эпизодов - о создании преступной организации, распределении ролей, узурпации государственной власти, хищении государственных средств, насилии в отношении мирных граждан, убийства мирных граждан, в конце концов, о призывах к агрессии на территории Украины".

По словам Луценко, говорить о возвращении в Украину средств, украденных Януковичем и его окружением, можно только после получения соответствующего решения суда.

"К сожалению, я считаю, что следствие неоправданно затягивается. Именно в этом состоят мои замечания руководителю департамента (УНИАН: департамент спецрасследований Главного следственного управления ГПУ) господину (Сергею) Горбатюку, который сейчас получил полную поддержку руководства Генпрокуратуры. Сейчас он имеет почти вдвое большее количество подчиненных, вдвое больше возможностей, имеет полный карт-бланш на деятельность. Я хотел бы, чтобы депутаты не отвлекали его от серьезной работы, и он фактически круглосуточно занимался бы исключительно служебной деятельностью. Я категорически против того, чтобы депутаты или другие политики посещали следователей иным способом, кроме повестки", - отметил Луценко.