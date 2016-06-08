Украина обжаловала процедурные постановления суда ЕС по искам семьи Януковича

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

«2 июня юридическим советником Украины были поданы апелляционные жалобы на определения общего суда ЕС от 11 марта 2015 года по делам № т-346/14, т-347/14 и т-348/14. 7 июня суд правосудия ЕС подтвердил получение таких жалоб», - подчеркнули в Минюсте.

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Отмечается, что обжалованные процедурные решения не являются решениями по существу указанных дел, в которых продолжается рассмотрение вопроса о наложении экономических санкций на Януковича советом ЕС. Эти определения не требуют от Украины уплаты каких-либо денежных сумм.

«Министерство юстиции повторно подчеркивает, что не существует никаких решений Европейского суда о взыскании в пользу Януковича и его окружения из Украины хотя бы одной копейки», - говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в ведомстве, с целью предупреждения любых рисков и манипуляций указанные процедурные судебные акты были обжалованы в апелляционном порядке. Поданные апелляции максимально направлены на обеспечение позиции и интересов Украины.

«Вместо этого, Министерство юстиции заявляет, что в Украине продолжается расследование уголовных дел против бывшего президента Виктора Януковича и его окружения. Украинские правоохранительные органы будут очень рады лично услышать позицию Януковича относительно вопросов, затронутых в каждом таком деле», - добавили в пресс-службе.