Украина обжаловала процедурные постановления суда ЕС по искам семьи Януковича
Украинская сторона подала апелляционные жалобы на процедурные постановления общего суда Европейского Союза по делам семьи бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.
«2 июня юридическим советником Украины были поданы апелляционные жалобы на определения общего суда ЕС от 11 марта 2015 года по делам № т-346/14, т-347/14 и т-348/14. 7 июня суд правосудия ЕС подтвердил получение таких жалоб», - подчеркнули в Минюсте.
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Отмечается, что обжалованные процедурные решения не являются решениями по существу указанных дел, в которых продолжается рассмотрение вопроса о наложении экономических санкций на Януковича советом ЕС. Эти определения не требуют от Украины уплаты каких-либо денежных сумм.
«Министерство юстиции повторно подчеркивает, что не существует никаких решений Европейского суда о взыскании в пользу Януковича и его окружения из Украины хотя бы одной копейки», - говорится в сообщении.
В то же время, как отметили в ведомстве, с целью предупреждения любых рисков и манипуляций указанные процедурные судебные акты были обжалованы в апелляционном порядке. Поданные апелляции максимально направлены на обеспечение позиции и интересов Украины.
«Вместо этого, Министерство юстиции заявляет, что в Украине продолжается расследование уголовных дел против бывшего президента Виктора Януковича и его окружения. Украинские правоохранительные органы будут очень рады лично услышать позицию Януковича относительно вопросов, затронутых в каждом таком деле», - добавили в пресс-службе.