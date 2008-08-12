Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО срочно отбывает в Тбилиси.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Все действия и политико-дипломатические мероприятия, предпринимаемые представителями международных организаций и лидерами отдельных стран, пока не принесли никаких результатов.

Военные действия Российской Федерации вышли за пределы конфликтной зоны и перешли на другие территории Грузии, набирая угрожающих масштабов и в нарушение суверенитета и территориальной целостности независимого государства.

С каждым часом увеличивается угроза жизни мирному населению Грузии и растут потоки беженцев.

В этих условиях президенты Украины, Польши, Литвы и Эстонии приняли решение 12 августа безотлагательно совместно вылететь в Тбилиси.

Цель миссии лидеров четырех европейских стран - встретиться с демократически избранным Президентом Грузии и его правительством и остановить трагическое развитие событий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской облгосадминистрации, визит Президента Украины В.ЮЩЕНКО в Одесскую область, который должен был состояться сегодня, отменен.