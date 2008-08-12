Медведев: Россия никогда не будет пассивным наблюдателем на Кавказе

Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что России никогда не будет на Кавказе пассивным наблюдателем.

"Мы никогда не были и не будем в этом регионе пассивными наблюдателями", - заявил Медведев на встрече с руководством парламентских партий.

"Россия исторически является гарантом безопасности народов Кавказа. Это наша миссия и наш долг", - сказал глава российского государства.