Медведев: Россия никогда не будет пассивным наблюдателем на Кавказе
01:09, 12 августа 2008Политика
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"Это наша миссия и наш долг"
Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что России никогда не будет на Кавказе пассивным наблюдателем.
"Мы никогда не были и не будем в этом регионе пассивными наблюдателями", - заявил Медведев на встрече с руководством парламентских партий.
"Россия исторически является гарантом безопасности народов Кавказа. Это наша миссия и наш долг", - сказал глава российского государства.
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