Спецпредставитель Ющенко расскажет о ситуации в Южной Осетии

Сегодня в 12.30 в помещении Министерства иностранных дел Украины состоится брифинг Специального представителя Президента Украины, заместителя министра иностранных дел Украины Константина ЕЛИСЕЕВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, тема брифинга: ситуация в Южной Осетии (Грузия).

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