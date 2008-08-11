Спецпредставитель Ющенко расскажет о ситуации в Южной Осетии
11:28, 11 августа 2008Политика
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В МИД состоится брифинг
Сегодня в 12.30 в помещении Министерства иностранных дел Украины состоится брифинг Специального представителя Президента Украины, заместителя министра иностранных дел Украины Константина ЕЛИСЕЕВА.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, тема брифинга: ситуация в Южной Осетии (Грузия).
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