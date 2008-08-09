Ющенко советовался с Саркози, Адамкусом и Соланой
Президент призывал помочь Грузии
В связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии (Грузия) Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит активные консультации с лидерами мировых государств и руководителями Европейского Союза.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, сегодня глава Украинского государства провел телефонные разговоры с Президентами Литвы Валдасом АДАМКУСОМ и Франции Николя САРКОЗИ и с Верховным представителем ЕС по общей внешней политике и политики в области безопасности Хавьером СОЛАНОЙ.
Главной темой этих консультаций стало прекращение вооруженного конфликта в Южной Осетии и начало мирных переговоров.
Во время консультаций В.ЮЩЕНКО, в частности, призвал собеседников помочь пострадавшим регионам Грузии восстановить разрушенную инфраструктуру, жилища и оказать гуманитарную помощь.
Президент Украины отмечает важность скорейшего прекращения вооруженного противостояния, что предотвратило бы последующую эскалацию конфликта и дало возможность избежать человеческих жертв.
Вечером Президент планирует провести телефонный разговор с Президентом Польши Лехом КАЧИНСКИМ на тему урегулирования конфликта в Южной Осетии.
Кроме того, в разговоре с Президентом Франции В.ЮЩЕНКО обсудил подготовку к проведению саммита Украина - ЕС, который состоится 9 сентября.