Если российские танки войдут в Цхинвали, Грузия объявит России войну
15:15, 08 августа 2008Политика
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Заявление СНБ Грузии
|Фото Reuters
По различным сообщениям, колонна из примерно 150 российских танков и бронетранспортеров находится в непосредственной близости от Цхинвали или уже вошла в него. Российская авиация бомбит позиции грузинских войск.
Грузинские силы, по последним данным, оставили Цхинвали.
Президент Грузии Михаил Саакашвили уже объявил всеобщую мобилизацию. Президент России Дмитрий Медведев, со своей стороны, заявил, что Россия не оставит безнаказанной гибель своих граждан.
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