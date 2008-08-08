Если российские танки войдут в Цхинвали, Грузия объявит России войну

Совет национальной безопасности Грузии заявил, что если подтвердятся сообщения о входе в Южную Осетию российских танков, Грузия объявит России войну, сообщает агенство France Presse со ссылкой на секретаря совета Александра Ломаю.

По различным сообщениям, колонна из примерно 150 российских танков и бронетранспортеров находится в непосредственной близости от Цхинвали или уже вошла в него. Российская авиация бомбит позиции грузинских войск.

Грузинские силы, по последним данным, оставили Цхинвали.

Президент Грузии Михаил Саакашвили уже объявил всеобщую мобилизацию. Президент России Дмитрий Медведев, со своей стороны, заявил, что Россия не оставит безнаказанной гибель своих граждан.

Лента.ру