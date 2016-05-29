Адвокат Савченко рассказал, почему она оказалась в политике

Об этом адвокат рассказал в интервью "Апострофу".

"Я во многом ответственен за то, что втянул ее в это. Потому что это была одна из линий защиты, очень важна линия защиты. Ее судьба стала важным элементом ее защиты, политическая судьба", - объясняет Фейгин.

Также адвокат рассказал, почему Савченко решила баллотироваться в Раду по спискам партии "Батькивщина".

"Потому что "Батькивщина" предложила Надежде Савченко место в списке. А почему ей надо было отказываться, если первое место в "Батькивщине" давало ей место в парламенте, а потом и в делегации ПАСЕ, и иммунитет? Я бы сказал, что взгляды Нади - это ее личное дело, но обстоятельства были такими, что надо было выбирать, это было перед досрочными выборами", - рассказывает адвокат Савченко.

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"Она подумала некоторое время, она спрашивала, задавала вопросы. Ее больше интересовала не столько идеологическая составляющая "Батькивщины", сколько то, что такое депутатская работа, как она может себя реализовать в качестве депутата, как она будет это делать в тюрьме. Я все ей объяснял, я сам - бывший депутат парламента. Я был депутатом Госдумы в 1993 году, но это было очень давно, 23 года назад. Я, кстати, был самым молодым депутатом, мне было 22 года. Я мог понять Надю как неофита, и я смог объяснить ей, что это поможет нам, потому что мы сможем апеллировать к ее иммунитету как делегата ПАСЕ", - говорит Фейгин.

По словам адвоката, Савченко не была уверена в своем шаге, считая, что ей еще нужно многому научиться.

"Она не была так уверена. Сначала она считала, что ей нужно многому научиться, и я думаю, что от этой мысли она не отказалась", - рассказывает адвокат.

Ранее Савченко заявила, что не будет выходить из "Батькивщины" и готова к дискуссиям в политсиле. "Я пришла, и сейчас я нахожусь в команде "Батькивщина", - сказала нардеп и поблагодарила партию за то, что ее приняли в партию, когда она сидела в тюрьме.