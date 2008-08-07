Ющенко беспокоит тон Тимошенко

В Секретариате Президента считают, что в Украине сохраняется инфляционный риск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК на брифинге в четверг.

«Президента беспокоит парадный тон правительственных отчетов», - добавил он.

По его словам, несмотря на дефляцию в июле, в Украине сохраняются риски роста показателей инфляции. В частности, среди таких «инфляционных вызовов» А.ШЛАПАК назвал рост индекса цен производителей, который в июле к декабрю 2007 года превысил 34%.

Также он отмечает, что давление на инфляцию оказывает сохранение значительных сумм средств на едином казначейском счете правительства.

«Выброс этих средств в экономику окажет давление на инфляцию», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

Кроме того, по его словам, несмотря на заявление правительства, остается неурегулированной ситуация с возмещением налога на добавленную стоимость (НДС). Так, сумма задолженности по возмещению налога с начала года практически не изменилась, то есть не уменьшилась.

А.ШЛАПАК подчеркнул, что основными шагами снижения инфляционных тенденций, по мнению Президента, является принятие изменений в Государственный бюджет на 2008 год, а также отсутствие правительственных решений, которые могут повлечь за собой раскручивание инфляции.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в Украине в июле к июню 2008 года зафиксирована дефляция на уровне 0,5%, в июле т.г. к июлю 2007 года инфляция составила 26,8%.

С начала текущего года (за январь-июль 2008 года (к декабрю 2007 года) рост потребительских цен составил 14,9%. Индекс потребительских цен за январь-июль 2008 года, по сравнению с соответствующим периодом 2007 года, увеличился на 26,4%.

Справка УНИАН. В Украине в июле 2007 г. к июлю 2006 года инфляция составила 13,5%, в январе-июле к аналогичному периоду 2006 года - 11,2%. В июле 2007 г. против июня 2007 г. инфляция составила 1,4%, в январе-июле 2007 г. (к декабрю 2006 года) - 5,6%.

В июле Всемирный банк увеличил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2008 года с 5,5 до 6%, а также ухудшил прогноз инфляции с 17,2 до 21,5%

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП – 5,5%.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.

Инфляция по итогам 2007 года (декабрь к декабрю) составила 16,6%, в 2006 году - 11,6%, в 2005 году - 10,3%.

В июле правительство ухудшило прогноз роста инфляции по итогам 2008 года с 9,6% до 15,3%, индекса цен производителей промпродукции - с 19,2% до 24,6%