Украина ввела персональные санкции против российских пропагандистов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, президент подписал Указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 мая 2016 года «О некоторых персональных специальных ограничительных мерах (санкциях)».

Указом президент ввел в действие решение СНБО, которым до 31 декабря 2017 года применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам, которые создают реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, способствуют террористической деятельности и нарушают права и свободы гражданина, приводят к оккупации территорий и создают препятствия для полноценной реализации гражданами Украины надлежащих прав и свобод.

В перечне лиц, которые попали в санкционный список, в частности, генеральный директор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст, главный редактор сайта Novorus.info Андрей Сурков, владелец холдинга «Правда.Ру» Вадим Горшенин, генеральный директор информационного агентства «ТАСС» Сергей Михайлов, бывший генеральный директор телеканала LifeNews Ашот Габрелянов, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.

Всего в перечне лиц, подпадающих под украинские санкции, 17 фамилий.

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Кабинету министров совместно со Службой безопасности Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер к соответствующим лицам.

Контроль за выполнением этого решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.