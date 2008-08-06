Тимошенко вернула Луценко миграционную службу

Правительство повторно переподчинило Государственный департамент миграционной службы Министерству внутренних дел Украины.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

«Главным замечанием при приостановлении действия постановления правительства и направлении соответствующего представления в Конституционный Суд была теоретическая возможность, что МВД, взяв на себя миграционные функции, может выйти за рамки своей штатной численности, утвержденной законом Украины. На предыдущем заседании правительство уточнило свое постановление, дабы не волновались чиновники Секретариата Президента, написав, что передача функций будет осуществляться в рамках существующей численности», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр подчеркнул, что в соответствии с опытом всех европейских стран миграционная служба находится в составе Министерства внутренних дел. «В министерстве существовал департамент по вопросам гражданства и регистрации физических лиц, которому сейчас добавится функция борьбы с нелегальной миграцией, которая всегда была компетенцией милиции, а также регистрация легальной миграции, в том числе и беженцев», - пояснил он.

Ю.ЛУЦЕНКО не стал прогнозировать возможность повторного приостановления Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО новопринятого постановления правительства. «Что может еще придумать Секретариат Президента, я не могу прокомментировать. Все может быть», - предположил министр внутренних дел.

По его мнению, символичным является тот факт, что в тот день, когда правительство передало вопросы миграции в компетенцию МВД, стало известно «о скандальном решении нынешнего миграционного ведомства в недрах Минюста о предоставлении статуса беженца находящемуся в украинском СИЗО по запросу азербайджанской стороны человеку, обвиняемому в убийстве, и вору в законе».

Ю.ЛУЦЕНКО напомнил, что в день приостановления Президентом действия постановления правительства Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против одного из чиновников миграционного ведомства.

«Также символично то, что появление повторного постановления о миграционной службе МВД совпало с активными расследованиями других афер, связанных с нынешним ведомством, которое, с нашей точки зрения, не совсем четки и объективно выполняет функции по предоставлению статуса беженца», - сообщил он.

По его мнению, «война» за миграционную службу связана с «недопониманием функций Министерства внутренних дел и личными интересами нынешних чиновников, которые подозреваются в коммерческом использовании предоставления статуса беженца».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО Указом 21 июля остановил действие постановления Кабинета министров от 18 июня 2008 года «Некоторые вопросы государственного управления в сфере миграционной политики» и одновременно обратился в Конституционный Суд с представлением относительно определения конституционности принятого правительством документа.

В Указе отмечается, что Кабмин, с целью оптимизации системы государственного управления в области миграции, возложил на МВД выполнение функций специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по делам миграции в границах, определенных законодательством о беженцах, и по координации деятельности центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной миграционной политики до законодательного определения в течение одного года вопроса, связанного с образованием соответствующего центрального органа исполнительной власти.

Глава государства считает, что это постановление издано Кабмином вопреки положениям Конституции Украины.