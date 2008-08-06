Тимошенко предлагает правительству не расслабляться

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО объявила благодарность правительственной команде за оперативную и эффективную работу по преодолению последствий наводнения на западе Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на заседании правительства.

«Такое масштабное стихийное бедствие подтвердило, что правительственная команда очень сильная и может принимать такие вызовы и отвечать достойно. Я всех благодарю», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, премьер отметила оперативную и результативную работу первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА, министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимира ШАНДРЫ, министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА, министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, а также работу Министерства по делам семьи, молодежи и спорта по оздоровлению детей из пострадавших регионов, Министерство финансов - за своевременное финансирование всех программ по восстановлению поврежденной инфраструктуры и социальной помощи, а также Секретариат Кабинета министров – за своевременную подготовку всех необходимых проектов решений правительства.

Глава правительства также отметила эффективную работу местных властей пострадавших регионов. «Это является залогом того, что мы достаточно быстро сможем наладить жизнь в этих регионах и сможем дать ощущение людям, что все их проблемы остались в прошлом», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в настоящее время не восстановлено водообеспечение только в двух населенных пунктах, подача электроэнергии – в 3 населенных пунктах, а газообеспечение в 51 н.п. «Вся инфраструктура и вся система власти работает и дает результаты. Но, в тоже время, я хотела бы, чтобы мы сейчас не расслаблялись – не только увеличить динамику, но и ускорить наши темпы. Именно поэтому сегодня в первом блоке вопросов мы рассмотрим все, что связанно с дальнейшей работой по преодолению последствий», - добавила глава правительства.