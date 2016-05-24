Гражданский контроль должен перестать восприниматься как вмешательство в работу оборонного сектора - нардеп

Об этом на брифинге в ВР сообщила председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз, передает пресс-служба политсилы.

"С этой конференции мы должны сделать вывод, что понятие "демократически-гражданский контроль" должен перестать восприниматься в секторе безопасности и обороны и гражданском обществе как попытка вмешательства", - подчеркнула нардеп.

По ее словам, в первую очередь демократически-гражданский контроль будет направлен на повышение эффективности работы спецслужб и разведывательных органов, а также силовых структур.

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Фриз отметила, что впервые в работе конференции принимают участие представители управления разведки Министерства обороны и внешней разведки Украины: "Никогда раньше в Украине наши спецслужбы, разведывательные органы не были настолько готовы к реформированию и открыты к сотрудничеству с международными партнерами, как сегодня. Это добрый знак и свидетельство того, что курс на евроатлантическую интеграцию уже ни у кого не вызывает сомнения".

Кроме того, во время брифинга Фриз сообщила, что 25 мая состоится заседание международной экспертной группы по разработке законодательных инициатив, которые будут готовиться по результатам конференции. В частности, речь идет о подготовке законопроекта "О демократически-гражданском контроле над сектором безопасности и обороны".