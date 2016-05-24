В Минобороны планируют до 2020 года построить около 30 боевых кораблей и катеров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила представитель Министерства обороны подполковник Оксана Гаврилюк.

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"В соответствии с положениями стратегических документов в оборонной сфере, в Вооруженных силах Украины проходят мероприятия по возрождению Военно-морских сил и повышению боевых возможностей. Сейчас морская пехота, береговая артиллерия и другие подразделения ВМС активно участвуют в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, готовы дать отпор вооруженной агрессии с моря. продолжается наращивание возможностей корабельного состава. По заказу Министерства обороны Украины для украинских ВМС построены два малых бронированных артиллерийских катера, продолжается производство еще четырех", - отметила она.

Кроме того, как сообщила Гаврилюк, Минобороны заключило государственный контракт с ОАО «Завод «Ленинская кузница» на строительство двух десантных катеров.

"Всего до 2020 года планируется кардинально обновить корабельный состав Военно-морских сил и построить около 30 боевых кораблей и катеров. Также, согласно решению министра обороны, продолжается работа по разработке нового патрульного самолета ВМС Ан-148МП. Ориентировочный срок принятия его на вооружение - 2019", - подчеркнула пресс-секретарь Минобороны.