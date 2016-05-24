Гройсман: Правительство настроено на проведение структурных и системных реформ

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Правительство Украины настроено на проведение структурных и системных реформ в стране, и мы осознаем, что эти реформы нужны в первую очередь нашей стране», – подчеркнул он во время встречи в Киеве с заместителем министра финансов США по вопросам международных финансов Рамином Тулуи.

Гройсман поблагодарил США за решение предоставить кредитные гарантии на сумму в 1 миллиард долларов для поддержки Украины и назвал это очень важным шагом для макроэкономической стабилизации Украины.

Читайте такжеМВФ ожидает от Кабмина план по ликвидации дефицита Пенсионного фонда

По его словам, среди приоритетных направлений деятельности правительства – борьба с коррупцией, в частности на государственных предприятиях путем публичного избрания на конкурсах их руководства и обеспечения проведения открытой приватизации, и реформа украинской таможни. Также в фокусе внимания правительства – реформа энергетического сектора экономики, повышение эффективности социальной политики и институциональной способности власти, обеспечение равных условий для ведения бизнеса, проведения дерегуляции, а также пенсионной реформы.

Как говорится в сообщении, заместитель министра финансов США положительно оценил первые шаги нового правительства Украины, в частности относительно введения единой рыночной цены на газ, по завершению второй программы МВФ, а также заявления относительно необходимости прекратить политическое влияние олигархов.

Читайте такжеУкраина не будет пересматривать условиям проведенной реструктуризации госдолга

Рамин Тулуи отметил прогресс в партнерстве Украины и США, достигнутый за последние два года, а также подчеркнул готовность США поддерживать Украину на пути реформ, свидетельством чего стало решение предоставить третью финансовую помощь в виде кредитных гарантий, проинформировали в департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.