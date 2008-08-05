Политологи прогнозируют, что Ющенко станет «третьим лишним»

В новом политическом сезоне следует ожидать постепенной поляризации украинского политикума вокруг двух вероятных кандидатов на должность Президента Украины - Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал председатель правления Центра социологических и политических исследований "Социоизмерение" Сергей ТАРАН, представляя результаты опроса 25 ведущих украинских политологов и экспертов, проведенного 28 июля - 3 августа на тему: "Ресурсы, стратегии и перспективы вероятных кандидатов в президенты за год до начала президентской избирательной кампании".

Как отметил С.ТАРАН, опрошенные эксперты скептически относятся к перспективам Виктора ЮЩЕНКО быть избранным на второй президентский срок, а потому, по их убеждению, наиболее реальными кандидатами на должность главы государства будут именно нынешний премьер и лидер Партии регионов, и "борьба между ними будет интересной и яркой".

По словам С.ТАРАНА, между названными двумя претендентами на должность главы государства будет "разыгрываться карта противостояния", поскольку оба они ориентируются на разный электорат, "и противостояние будет подогреваться". При этом он отметил, что в такой борьбе и Ю.ТИМОШЕНКО, и В.ЯНУКОВИЧ "меньше будут обращать внимание на В.ЮЩЕНКО, поскольку он в этом противостоянии будет "третьим лишним".