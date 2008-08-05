Стране таки нужен Литвин?

Присоединение фракции Блока Литвина к демократической коалиции могло бы стабилизировать ситуацию в Верховной Раде и обществе.

Об этом в интервью газете “День” №137 от 5 августа 2008 года заявил народный депутат от “Народной самообороны” Кирилл КУЛИКОВ.

Комментируя заявление главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ, что осенью может быть создан новый формат коалиции из БЮТ, части НУ-НС и КПУ, К.КУЛИКОВ заметил, что недавно пытались сформировать коалицию в рамках «Нашей Украины» и Партии регионов - не вышло, а теперь пытаются создать большинство другой конфигурации. Народный депутат отметил, что единственный возможный коалиционный формат - это существующая коалиция БЮТ и НУ-НС. “Хотя, безусловно, хотелось бы, чтобы стране не только на плакатах был нужен ЛИТВИН. И если бы политическая сила господина ЛИТВИНА присоединилась к коалиции, это реально помогло бы снять градус напряжения в обществе”, - сказал он.

К.КУЛИКОВ отметил, что в коалиции очень мало разногласий с депутатами фракции Блока Литвина. “Существуют персональные амбиции у лидера, но с фракцией разногласий практически нет. Бюджетный комитет возглавляет представитель фракции ЛИТВИНА и у нас, поверьте, очень эффективный комитет”, - сказал он.