В Раде появился проект постановления о создании ВСК по расследованию информации об офшорах чиновников

В Раде зарегистрирован проект постановления о создании Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования фактов, обнародованных в средствах массовой информации, об использовании офшорных компаний президентом Украины и другими высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства (№4704).

Текста проекта постановления на сайте парламента пока нет. Читайте также"Запрещать офшорные компании - путь тупиковый": Порошенко назвал шаги по деофшоризации бизнеса Его авторами являются председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк, член этой фракции Егор Соболев, председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко и член этой фракции Виктор Вовк.

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