В Раде появился проект постановления о создании ВСК по расследованию информации об офшорах чиновников
16:30, 20 мая 2016Политика
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В Раде зарегистрирован проект постановления о создании Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования фактов, обнародованных в средствах массовой информации, об использовании офшорных компаний президентом Украины и другими высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства (№4704).
REUTERS
Текста проекта постановления на сайте парламента пока нет.
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Его авторами являются председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк, член этой фракции Егор Соболев, председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко и член этой фракции Виктор Вовк.
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