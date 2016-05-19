Украина должна быть готова к восстановлению инфраструктуры Донбасса - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров, представляя проект плана приоритетных действий правительства.

«Наша задача, в первую очередь, помнить о временно перемещенных лицах, максимально обеспечить их интеграцию в нормальную жизнь и быть готовыми к реинтеграции Донбасса, восстановлению инфраструктуры», - сказал Гройсман.

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По его словам, для этого необходимо привлекать международную помощь. Также премьер напомнил, что для обеспечения готовности государства к реинтеграции Донбасса было создано Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя программу действий правительства, отмечал, что особое внимание в его деятельности будет уделено комплексу вопросов, связанных с возвращением Крыма и временно оккупированных районов Донбасса, восстановлением жизнедеятельности на освобожденных территориях.

Министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц стал Вадим Черныш, эксперт по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, член Assosiation of Certified Anti-money Laundering Specialists (ACAMS, США) с мая 2010 года, руководитель неправительственной организации «Центр по изучению проблем безопасности и противодействия отмыванию средств».