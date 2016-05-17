Рада провалила законопроект об уголовной ответственности для "воров в законе"

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие решения проголосовали лишь 183 народных депутатов при минимально необходимых 226 (всего в сессионном зале было зарегистрировано 316).

Не голосовали в полном составе фракции «Оппозиционный блок», Радикальной партии, которая блокировала трибуну, группа «Воля народа».

Из группы «Видродження» «за» проголосовал лишь один депутат.

Также парламент не поддержал предложение о возвращении законопроекта на повторное первое чтение, таким образом законопроект считается отклоненным.

Читайте такжеВ Киеве задержали группу криминальных "авторитетов" во главе с "вором в законе"

Народный депутат Антон Геращенко (фракция «Народный фронт») на заседании парламента отметил, что в украинском законодательстве сегодня нет детального определения понятия «вор в законе», и в результате этого такие лица «практически недосягаемы для привлечения их к ответственности, поскольку, как правило, они лично не совершают правонарушений, но при этом руководят деятельностью преступных групп».

По его словам, этим законопроектом вводится определение «вор в законе» по примеру грузинского законодательства, что позволит привлекать к уголовной ответственности таких лиц. Геращенко отметил, что подавляющее большинство так называемых «воров в законе» бывшего СССР находились в России и Грузии, но в связи с тем, что в этих странах принадлежность к «ворам в законе» криминализирована, большинство из них были вынуждены бежать и нашли убежище и криминальный заработок в Украине.

В свою очередь председатель Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин констатировал, что на сегодняшний день в Украине обострилась криминогенная ситуация. По его словам, по информации СБУ, в настоящее время на территории Украины находится более 27 так называемых «воров в законе». Он отметил, что в последнее время фиксируются попытки «воров в законе» установить влияние на высокорентабельные сферы бизнеса», «ярким примером» криминальных разборок является борьба за криминальный контроль над незаконной добычей янтаря на территории Ривненской, Житомирской и Волынской областей. По словам Кожемякина, сегодня законодательство Украины не позволяет в полной мере бороться с «ворами в законе», поскольку не введена уголовная ответственность за этот статус, а таких лиц можно только депортировать.

Законопроектом предлагалось дополнить часть 3 статьи 27 (Виды соучастников) Уголовного кодекса Украины положением, что к числу организаторов также относятся лица, которые причастны к созданию, управлению и финансированию преступной (организованной группы, преступной организации или преступному сообществу), а также лица, которые имеют статус «вора в законе».

Кроме того, предлагалось внести изменения в статью 67 (Обстоятельства, отягчающие наказание) УК Украины, которыми дополнялся перечень обстоятельств, отягчающих наказание, в частности, совершение преступления организованной группой, преступной организацией, преступным сообществом (часть третья, четвертая или пятая статьи 28). Кроме этого, эту статью предлагалось дополнить новым пунктом, в котором дополнительно дается перечень обстоятельств, отягчающих наказание, а именно - совершение преступления лицом, которое является организатором («вором в законе») или другим руководящим лицом согласно иерархии преступной группировки.

Изменениями в статью 140 (Исправительные колонии максимального уровня безопасности) Уголовно-исполнительного кодекса Украины предусматривалось обязательное содержание в помещениях камерного типа организаторов преступного сообщества и «воров в законе», а также лиц, которые ранее были осуждены за создание преступного сообщества или участие в преступной организации.

«Таким образом, будет обеспечиваться изоляция указанных преступников от остальных заключенных, поскольку совместное содержание «воров в законе» с другими осужденными позволяет им устанавливать свои порядки, вербовать на свою сторону осужденных, терроризировать других заключенных, которые начали исправляться, а также осуществлять давление на администрацию колонии путем организации актов неповиновения и бунтов», - говориться в пояснительной записке к законопроекту.