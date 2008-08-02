Турчинов ждет благодарности от строительных компаний

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает, что местные строительные компании должны направить весь свой ресурс на ликвидацию последствий стихии. Об этом он сообщил сегодня в Ивано-Франковске на заседании Центрального и областного штабов по чрезвычайным ситуациям.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.ТУРЧИНОВА, местные штабы и органы власти должны взять под полный контроль использование строительных материалов и не допустить повышения на них цен. «В соответствии с объявлением чрезвычайной экологической ситуации, Конституция и закон Украины дают нам права, чтобы весь строительный ресурс был привлечен на ликвидацию последствий стихии, - отметил А.ТУРЧИНОВ. – Мы этим законом должны пользоваться сполна».

Он напомнил, что во время ликвидации последствий стихии прекращаются какие-либо строительные работы, не связанные с ликвидацией последствий стихии. «Все мощности должны быть задействованы для ликвидации последствий», - прибавил первый вице-премьер.

«Не вижу проблем с неудовлетворением строительных фирм, а это касается всех, независимо от форм собственности, - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ. - Потому что сейчас тяжелая ситуация на рынке недвижимости. И они будут благодарны за то, что мы по себестоимости или по ценам, которые были до начала наводнения, будем использовать их. Это нормально».

Первый вице-премьер-министр особо подчеркнул, что «проблемы будут только у тех, кто будет саботировать наши решения».