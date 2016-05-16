Глава фракции "БПП" Грынив утверждает, что президент на этой неделе внесет кандидатуры новых членов ЦИК
Новоизбранный председатель фракции "БПП" Игорь Грынив утверждает, что президент Украины Петр Порошенко на этой неделе внесет кандидатуры новых членов Центральной избирательной комиссии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания фракции «БПП», на котором присутствовали президент, премьер-министр Владимир Гройсман и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
“Кандидатуры мы на этой неделе точно будем рассматривать, и президент внесет эти кандидатуры даже не до конца недели, а в середине этой недели, уже после окончательных консультаций”, - заявил Грынив.
Читайте такжеВ БПП рассказали, когда Порошенко внесет кандидатуры в новый состав ЦИК
“Я прогнозирую, что до конца этой недели будут внесены кандидатуры, а вопрос рассмотрения является приоритетом”, - добавил он.
Как сообщалось, у 12 из 15 членов ЦИК семилетний срок полномочий истек еще 1 июня 2014 года, но они продолжают исполнять свои обязанности.
Представление о назначении новых членов ЦИК вносит в парламент президент после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.
Фракции и депутатские группы парламента еще в прошлом году подали свои кандидатуры в состав ЦИК.