Глава фракции "БПП" Грынив утверждает, что президент на этой неделе внесет кандидатуры новых членов ЦИК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания фракции «БПП», на котором присутствовали президент, премьер-министр Владимир Гройсман и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

“Кандидатуры мы на этой неделе точно будем рассматривать, и президент внесет эти кандидатуры даже не до конца недели, а в середине этой недели, уже после окончательных консультаций”, - заявил Грынив.

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“Я прогнозирую, что до конца этой недели будут внесены кандидатуры, а вопрос рассмотрения является приоритетом”, - добавил он.

Как сообщалось, у 12 из 15 членов ЦИК семилетний срок полномочий истек еще 1 июня 2014 года, но они продолжают исполнять свои обязанности.

Представление о назначении новых членов ЦИК вносит в парламент президент после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.

Фракции и депутатские группы парламента еще в прошлом году подали свои кандидатуры в состав ЦИК.