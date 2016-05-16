Полторак отменил более 630 приказов бывших министров обороны

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны. В частности, как отметили в ведомстве, Полторак сегодня, 16 мая, в рамках работы по реформированию министерства и приведению его нормативно-правовой базы к стандартам стран - членов Альянса подписал приказ «О признании утратившими силу некоторых приказов министра обороны Украины».

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«Документ отменяет более 630 приказов оборонного ведомства, выданных в период с 1992-го по 1999 год, которые не имели практического применения в повседневной деятельности войск и мешали оперативно и качественно выполнять поставленные задачи», - говорится в сообщении.

В частности, по данным пресс-службы, отменяется ряд приказов по обеспечению деятельности Черноморского флота, сотрудничеству в рамках СНГ, устаревшие приказы по вопросам делопроизводства, контроля, организации и проведения занятий, созданию комиссий, хозяйственной деятельности, управлению ресурсами и оборонными предприятиями и пр.

В пресс-службе также напомнили, что это уже третий такой приказ, подписанный министром в этом году. В частности, в марте он подписал два нормативно-правовых акта, которыми были отменены 584 приказа министерства, выданные в период с 2010-го по 2014 год. Также министр подписал приказ «Вопросы юридической службы Министерства обороны Украины», который унифицирует нормативно-правовую базу деятельности юридической службы оборонного ведомства. До этого деятельность юридической службы Минобороны регламентировали 5 приказов.