Политолог: единая поместная церковь - личный пиар-проект Ющенко

Создание Единой поместной православной церкви в Украине в краткосрочной перспективе невозможно. Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты соответствующего экспертного опроса, проведенного Агентством моделирования ситуаций.

Как сообщили в АМС, этот опрос проводился по результатам празднования 1020-летия крещения Киевской Руси и визита в Украину патриархов АЛЕКСИЯ ІІ и ВАРФОЛОМЕЯ І.

В Агентстве моделирования ситуаций пришли к выводу, что большинство опрошенных экспертов, с одним исключением, считают, что создание Единой поместной православной церкви в Украине в краткосрочной перспективе невозможно. Также подавляющее большинство опрошенных убеждены, что инициатива украинских властей по объединению церквей в Украине и усиление дискуссии на эту тему является не чем иным как «личным PR-проектом Президента Виктора ЮЩЕНКО.

При этом эксперты отметили, что действия самого В.ЮЩЕНКО, отсутствие стратегического видения реализации этого проекта, являются одной из главных помех для создания в Украине Единой поместной православной церкви.

В то же время, в качестве негативных факторов, влияющих на реализацию этого проекта, эксперты также указали жесткую и принципиальную позицию Москвы по противодействию в создании в Украине Единой поместной православной церкви.

По данным АМС, во многих анкетах эксперты также комментировали свои ответы, делая ставку на то, что вопрос создания Единой поместной православной церкви в Украине является в принципе достаточно актуальной задачей для государства и общества, однако требует более взвешенной и последовательной стратегии со стороны властей.

Результаты опроса прокомментировал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ: «Экспертный опрос, без сомнения, не может быть абсолютно корректным, однако крайне показателен. Лишь один опрошенный эксперт высказался положительно относительно возможности объединения церквей в Украине. Все остальные заявили, что этот проект либо вовсе не реализуем, либо возможен в долгосрочной перспективе. Показательно, что большинство из них посчитали неудовлетворительными и неэффективными действия В.ЮЩЕНКО и его администрации в этом направлении. Несмотря на то, что именно ему приписывают авторство этого глобального PR-проекта».

А.ГОЛОБУЦКИЙ также отметил, что «подготовка к празднованию 1020-летия крещения, почти публичные противоречия между В.ЮЩЕНКО и АЛЕКСИЕМ ІІ, спорные меседжи технологов Секретариата Президента относительно результативных переговоров с Константинопольским патриархом ВАРФОЛОМЕЕМ І о его поддержке Единой церкви в Украине – все это демонстрирует отсутствие глобального понимания процессов и стратегии по их координации».

В экспертном опросе АМС приняли участие 26 политологов, политтехнологов и журналистов.