Ильми Умерову вручили подписку о невыезде из оккупированного Крыма

Об этом в социальной сети Facebook сообщил первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

"Следователь ФСБ вручил Ильми Умерову подписку о невыезде. Сейчас едем к нему домой, так как у него в доме сотрудниками ФСБ будет проводиться обыск. После чего его, скорее всего, оставят дома", - сообщил Джелялов.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Бахчисарае задержали заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.