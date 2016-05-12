Ильми Умерову вручили подписку о невыезде из оккупированного Крыма
22:58, 12 мая 2016Общество
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Задержанному сотрудниками российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову вручили подписку о невыезде из оккупированного Российской Федерацией Крыма.
Умерову вручили подписку о невыезде / фото: УНИАН
Об этом в социальной сети Facebook сообщил первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.
"Следователь ФСБ вручил Ильми Умерову подписку о невыезде. Сейчас едем к нему домой, так как у него в доме сотрудниками ФСБ будет проводиться обыск. После чего его, скорее всего, оставят дома", - сообщил Джелялов.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в Бахчисарае задержали заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.
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