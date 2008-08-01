У Тимошенко сегодня ночью делили деньги

Правительство в связи с принятием парламентом изменений в государственный бюджет на 2008 год планирует увеличить авансовые платежи компенсаций семьям, пострадавшим от стихии в западных регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в аэропорту «Борисполь», перед отлетом в Днепропетровск, сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, пострадавшим первой категории, а это люди, чьи дома практически уничтожены стихией, авансовый платеж планируется увеличить в 10 раз – до 50 тыс. грн., пострадавшим второй категории - семьям, дома которых необходимо капитально ремонтировать, выплата будет увеличена до 15 тыс. грн. (ранее планировалось 2,5 тис. грн.) и третья категория пострадавших – семьи, чье имущество и хозяйство уничтожены наводнением, выплачивается по 5 тыс. грн.

Премьер подчеркнула, что сегодня ночью финансово-экономический блок правительства занимался распределением дополнительно предусмотренных бюджетом средств. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что выше указанные средства являются лишь авансовыми, и после того как будут установлены окончательные размеры понесенных населением убытков, а правительство дало на это три недели, будут определены полные суммы компенсаций пострадавшим.

Также на заседании правительства завтра планируется утвердить порядок использования средств, предусмотренных изменениями в госбюджет.

«Мы хотим, чтобы задержки (с использованием денег – УНИАН) не было ни на одни сутки», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 31 июля Верховная Рада на своем внеочередном заседании приняла закон о внесении изменений в госбюджет на 2008 год, который предусматривает увеличение расходной части бюджета на 5,802 млрд. грн. Эти средства предназначены на ликвидацию последствий наводнения в западных областях.

28 июля Кабмин на внеочередном заседании принял решение о выделении из резервного фонда средств семьям, пострадавшим в результате стихийного бедствия. В частности, глава правительства уточнила, что семьи по первой категории ущерба (полная потеря жилых домов и имущества) получат авансовый платеж в размере 5 тыс. грн., по второй категории ущерба (необходимость капитального ремонта и восстановления жилого дома) – 2,5 тыс. грн. и по третьей категории (незначительное повреждение жилых домов) – по 1 тыс. грн.