"Сталинский ГУЛАГ совсем рядом": МИД отреагировал на задержание оккупантами Ильми Умерова

Об этом он написал в своем "Твиттере".

"Похоже, что российские оккупанты не остановятся, пока не арестуют всех крымских татар. Теперь - Ильми Умеров", - написал он.

По оценке министра, эта ситуация свидетельствует, что "сталинский ГУЛАГ совсем рядом".

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Напомним, Умерова задержали сегодня в Бахчисарае.

Он был доставлен в "управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополь", где ему должны были вручить обвинение.

В сообщении так называемого "прокурора Республики Крым" Натальи Поклонской отмечалось, что возбуждено уголовное дело в отношении Умерова как "члена экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа".

"Он подозревается в совершении публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности Российской Федерации. В настоящее время с гражданином Умеровым проводятся следственные действия, он доставлен в Управление ФСБ. В марте 2016 г. гражданин Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТR, где публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем выступления Умерова были размещены в сети Интернет", - заявила Поклонская.

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