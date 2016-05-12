"Сталинский ГУЛАГ совсем рядом": МИД отреагировал на задержание оккупантами Ильми Умерова
Министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на задержание российскими силовиками в оккупированном Крыму заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.
Об этом он написал в своем "Твиттере".
"Похоже, что российские оккупанты не остановятся, пока не арестуют всех крымских татар. Теперь - Ильми Умеров", - написал он.
По оценке министра, эта ситуация свидетельствует, что "сталинский ГУЛАГ совсем рядом".
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Напомним, Умерова задержали сегодня в Бахчисарае.
Он был доставлен в "управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополь", где ему должны были вручить обвинение.
В сообщении так называемого "прокурора Республики Крым" Натальи Поклонской отмечалось, что возбуждено уголовное дело в отношении Умерова как "члена экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа".
"Он подозревается в совершении публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности Российской Федерации. В настоящее время с гражданином Умеровым проводятся следственные действия, он доставлен в Управление ФСБ. В марте 2016 г. гражданин Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТR, где публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем выступления Умерова были размещены в сети Интернет", - заявила Поклонская.
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