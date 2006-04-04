«Южная Пальмира» отправилась в Стамбул

Рейсом по маршруту Одесса-Стамбул, который выполняет пассажирский теплоход «Южная Пальмира», сегодня в Одесском морском порту открылся морской круизный сезон.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции на борту судна директор по маркетингу и развитию судоходной компании «Укрферри» Роман МОРГЕНШТЕРН заявил, что «это первый рейс нового пассажирского судна, приобретенной судоходной компанией».

«Я надеюсь, - добавил Р.МОРГЕНШТЕРН, - что этот день станет отправной точкой поступательного возрождения Черноморского пассажирского флота. После 15 лет сложного периода, наконец, появилось современное комфортабельное судно, которое будет работать с базовым портом «Одесса» на регулярной линии «Одесса-Стамбул».

По словам директора компании, возможно судно будет использоваться и на других круизных линиях, поскольку цель «Укрферри» - возрождение лучших традиций отечественного пассажирского флота. Р.МОРГЕНШТЕРН подчеркнул, что компания надеется, что «Южная Пальмира» будет пользоваться популярностью не только у одесситов, но и всех жителей Украины, России, Беларуси и других стран, традиционной пользовавшихся круизными линиями из Одессы.

Генеральный консул Турции в Одессе Ренан ШЕКЕРОГЛОУ в свою очередь заявил, что компания «Укрферри» делает весомый вклад в развитие морского сообщения и транспортных перевозок между Украиной и Турцией. «Деятельность компании показывает, - добавил он, - что Черное море не только разъединяет, но и может служить объединяющим фактором».

Справка УНИАН. СК «Укрферри» приобрела теплоход «Филезия» у польской компании «Полферри» в 2005 году. В Одессе судно получило название «Южная Пальмира». Теплоход ремонтировался на Одесском судоремонтном заводе «Украина» и Черноморском судостроительном заводе. Пассажировместимость судна увеличена с 450 до 534 мест. Две автомобильные палубы судна вмещают 270 легковых автомобилей или 25 грузовых автотрейлеров. «Лайнер в очень хорошем состоянии», - подчеркнул на встрече с журналистами старший пассажирский помощник теплохода Александр ДУДОЛАДОВ.

По мнению Р.МОРГЕНШТЕРНА, суда подобного класса окупают себя за 7-10 лет, однако маркетологи «Укрферри» считают, что окупаемость «Южной Пальмиры», в частности, может быть сокращена за счет популярного круизного маршрута и мягкой тарифной политики. Средняя цена билета на теплоход маршрутом «Одесса-Стамбул» - 220-280 долларов США.