Яценюк надеется на Ющенко

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК надеется, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет закон о внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год, принятый сегодня народными депутатами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга после закрытия внеочередной сессии ВР.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что постоянно находится на связи с главой государства, поскольку для него важно не только результативное голосование за изменения в бюджет, но и подписание данного закона.

Председатель ВР сообщил, что Президент был информирован о всех изменениях в госбюджет, которые рассматривались парламентом.

«Я надеюсь, что созданы все основания для того, чтобы данный закон вступил в силу», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК также подчеркнул, что, возможно, кто-то остался недовольным теми или другими показателями бюджета.

«Но меня менее всего сейчас интересуют политики, которые чем-то довольные или чем-то не довольные. Сегодня парламент принял ответственное решение и взял на себя всю полноту ответственности за финансирование преодоления последствий такой катастрофы», - подчеркнул Председатель ВР.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что у исполнительной ветви власти есть все возможности для реализации своих полномочий.

«Сложное голосование, со сложными переговорами, но результативное голосование состоялось», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР на своем внеочередном заседании приняла закон о внесении изменений в бюджет на 2008 год, который предусматривает увеличение расходной части бюджета на 5,802 млрд. грн.

Президент Украины уже выразил благодарность народным депутатам за принятие изменений в госбюджет-2008, которыми предусмотрены средства для ликвидации последствий наводнения в западных областях.