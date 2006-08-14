Мороз прогнозирует Ющенко второй срок

Председатель Верховной Рады Украины, лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает, что премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ сейчас не выгодно инициировать импичмент Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом А.МОРОЗ заявил в интервью «Газете.Ru».

На вопрос: «Может ли ЯНУКОВИЧ инициировать импичмент ЮЩЕНКО?» А.МОРОЗ заявил: «А какой смысл ЯНУКОВИЧУ инициировать импичмент? Ну, теоретически допустим, что провели импичмент, отправили в отставку Виктора Андреевича. Что дальше? Кому это выгодно? Кто этим будет заниматься и будет ли ажиотаж в борьбе за это место такой же, как был в 2004 году?».

По словам А.МОРОЗА, «у нас с 2006 года парламентско-президентская форма правления, поэтому на первый план выходят совершенно другие ценности и другой уровень взаимоотношений. Думаю, Виктор Андреевич будет работать спокойно этот президентский срок. И если все будет все нормально, то и следующий».

Говоря о том, почему В.ЮЩЕНКО все-таки пошел на назначение В.ЯНУКОВИЧА и не распустил парламент, А.МОРОЗ заявил, что «Конституция не предполагала возможности роспуска парламента, так как все предложения «антикризисной» коалиции относительно выдвижения кандидатуры премьера были соблюдены. Я не сомневался, что Президент примет только одно решение – внесет в парламент кандидатуру Виктора ЯНУКОВИЧА. Кроме того, если бы Виктор ЮЩЕНКО пошел на роспуск парламента, для него политическая ситуация в только ухудшилась бы – конфигурация политических сил в новом парламенте была бы в пользу Партии регионов. Я думаю, что он тоже это хорошо понимал, и его решение было вполне логичным и правильным».

На вопрос, остается ли он союзником В.ЮЩЕНКО, и не испортились ли их отношения, А.МОРОЗ ответил: «Сейчас у нас вполне нормальные отношения».

И говоря о том, можно ли теперь называть В.ЯНУКОВИЧА и В.ЮЩЕНКО союзниками, председатель ВР отметил: «Во власти редко бывает так, что люди такого уровня становятся союзниками либо противниками. Они уважают друг друга, понимают каждый свою роль и роль своего визави. Я думаю, что и ЯНУКОВИЧ и ЮЩЕНКО будут строить свои отношения исходя из этих обстоятельств».

При этом он уверен, что В.ЯНУКОВИЧ и В.ЮЩЕНКО не нарушат достигнутых ими договоренностей: «Убежден, что и Президент, и премьер будут действовать в рамках подписанных соглашений. Их полномочия четко определенны Конституцией, и все зависит только от того, насколько рационально каждый из них будет использовать свои права».

Также А.МОРОЗ сообщил, что сейчас подготовлены законопроекты о Кабинете Министров и Президенте, где все нюансы взаимодействия этих ветвей власти четко оговорены.