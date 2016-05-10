Коалиция дала за закон под Луценко-генпрокурора 180 голосов - нардеп

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко.

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"Нам рассказывали, что это воля новой коалиции, но от коалиции за это (речь идет о законопроекте - УНИАН) проголосовали 180 человек А остальные голоса - это голоса бывших регионалов", - сказал Власенко.

По его словам, сегодня в сессионном зале были "сказки о том, что якобы этот закон направлен на реформирование прокуратуры".

"Этот закон направлен на одно - назначить конкретно близкого президенту человека генеральным прокурором Украины", - подчеркнул Власенко.

Он отметил, что ГПУ, в отличие от любого министерства, - "это не политический орган, а это профессиональный правоохранительный орган", и поэтому его должен возглавлять человек с высшим юридическим образованием.

Власенко утверждает, что нынешняя власть использует "методы Януковича, который, назначая в свое время Валерия Хорошковского председателем СБУ, дописал ему к юридическому стажу работу народным депутатом Украины".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 мая, Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины и Государственного бюро расследований" под регистрационным номером 4469.

Голосование проходило дважды, но ни разу законопроект не получил необходимых 226 голосов. При первом голосовании было 224 голоса - "за" из 327, а при втором голосовании - 221 из 328.

Законопроектом предусматривалось, что на должность генпрокурора может быть назначен гражданин Украины, который имеет высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее 5 лет.

Как известно, ведутся разговоры о возможности назначения на должность генпрокурора лидера фракции "Блок Петра Порошенко" Юрия Луценко, однако его кандидатура не соответствует ряду требований к кандидату на эту должность, которые предусмотрены действующим законом о прокуратуре.

Согласно действующему закону "О прокуратуре" на должность генпрокурора может претендовать человек с высшим юридическим образованием и стажем работы в области права не менее 10 лет.