Рада рассматривает законопроект, который позволит Луценко стать генпрокурором

Как передает корреспондент УНИАН, только со второго раза ВР удалось включить в повестку дня законопроект под регистрационным номером 4469 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет деятельности генеральной прокуратуры Украины и Государственного бюро расследований".

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При первом голосовании был лишь 221 голос "за", при необходимых 226. При втором голосовании было 228 из 359 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусмотрено, в частности, что генеральным прокурором может быть избрано лицо, не имеющее высшего юридического образования.

Как известно, лидера фракции БПП называют возможным кандидатом на должность генпрокурора, но согласно нынешнему закону, его невозможно избрать, поскольку он не имеет высшего юридического образования и не имеет стажа работы в органах прокуратуры.