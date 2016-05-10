"Видродження" хочет направить внеплановые поступления в бюджет на увеличение соцстандартов

Об этом сообщает пресс-служба "Видродження".

Политсила просит на этой пленарной недели рассмотреть соответствующий законопроект №4472 авторства народных депутатов из этой группы.

Об этом во время заседания Согласительного совета руководителей фракций заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виктор Бондарь.

Он напомнил, что законопроектом №4472 предлагается перераспределить 14,5 миллиардов гривень бюджетных средств на социальные программы.

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«Мы требуем в ближайшие две недели проголосовать изменения в Бюджет на 2016 год, поставить на голосование наш проект закона о повышении социальных стандартов в Украине. Мы говорим о том, что есть перевыполнение Бюджета на 14,5 миллиардов гривень, а сейчас по информации ДФС уже речь идет о перевыполнении в 16 миллиардов гривень. Давайте эти средства направим на финансирование ПТУ, повышение финансирования учреждений образования, здравоохранения, поднимем уровень зарплат для медиков и педагогов на 20-30%. А также нашим законопроектом предлагается решить еще один наболевший вопрос – найти средства на компенсацию проезда льготников - для этого необходимо 2 миллиарда гривень», - заявил Виктор Бондарь.

Он также заявил, что в связи с существующим в государстве профицитом Бюджета, «Видродження» требует срочно отменить налогообложение пенсий в Украине.

“Мы считаем, что некоторые условия Меморандума Украины с МВФ должны быть пересмотрены. Мы требуем отменить позорную практику налогообложения пенсий. А также дать ответ на вопрос, во что мы берем кредиты МВФ и куда пойдут эти деньги.«Партия «Видродження» считает, что дальнейшее сотрудничество Украины с Международным валютным фондом должна базироваться на проведении глубоких структурных реформ. Давайте не тратить средства МВФ на покрытие кассовых разрывов, а выберем два-три направления и направим эти средства на развитие реального сектора экономики. Реформы должны проводиться не за счет населения, а для населения», - добавил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження».