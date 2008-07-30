Регионалы успели взять билеты из Америки?

Заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Анна ГЕРМАН заявляет, что народные депутаты от Партии регионов поддержат предложения, которые действительно необходимы для предоставления эффективной помощи пострадавшим от стихийного бедствия.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Партии регионов.

“Народные депутаты от Партии регионов, без всякого сомнения, будут поддерживать предложения, которые действительно необходимы, чтобы оказать оперативную и эффективную помощь пострадавшим от стихийного бедствия в Западной Украине”, – сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, два дня тому назад Партия регионов заявляла, что предложение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно проведения внеочередной сессии Верховной Рады является не более чем ее самопиаром.

В Партии регионов напомнили, что в зале пленарных заседаний парламента демонтирована система «Рада», поэтому голосование невозможно. Кроме того, немало народных депутатов сейчас находятся в США, где встречаются со своими коллегами – американскими конгрессменами и, вполне вероятно, что украинские парламентарии просто физически не успеют взять билетыи прибыть до четверга в Киев.